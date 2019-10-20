殺中風妻揭社會雙老悲歌　八旬翁冀政府正視照顧者壓力

去年6月6日在筲箕灣耀東邨發生的殺妻案，82歲黃國萬(黃伯)原被控謀殺罪，早前獲高院接納改認誤殺罪；因其在判刑前已還押，加上扣減假期，於本年初獲釋。黃伯接受多間傳媒訪問時表示，他一直寸步不離照顧70歲的中風妻子，身心承受極大壓力，他希望政府可以投放資源，紓緩照顧者的壓力。

黃伯與亡妻勞碌逾半生，最終因照顧壓力勒死中風妻子，這樣老無所依的悲歌，將繁華都市燈光璀璨的陰暗一面表露無遺。黃伯此前在法庭上自白時提到，本已寫好遺書，打算殺妻後同時自殺，最後改變主意選擇自首，以向社會控訴雙老照顧之苦。他甚至建議香港要有安樂死，無謂苦戀塵世浪費社會資源，法官聞言也為之動容。

黃伯接受傳媒訪問時憶述當時太太病情惡化，肌肉收縮，視力衰退，食寢難安，他感到老伴很辛苦；之後太太更有失禁情況，要由他清理大小二便，令他感到慚愧又失禮，不斷反問自己可以承受多久，形容當時的感受是「叫天不應、叫地不聞」。他又指，當時沒有渠道可以幫助自己，又不懂找社工求助，希望政府可以投放資源紓緩照顧者的壓力。曾公開表示支持安死的黃伯如今認為，這議題不為社會所接受，但他也不禁反問還有甚麼方法可以獲得解脫。

勞工及福利局局長羅致光曾於9月1日發表網誌指，政府有意進行照顧者政策研究，但要先梳理一下有關政策的範圍，例如是照顧者的定義，不單是照顧長者，亦包括照顧殘疾人士或幼兒的人。