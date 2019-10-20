修例風波：示威者用水馬堵塞多條行車道路　交通嚴重受阻

【14:34】警方指示威者佔據尖沙咀一帶道路，梳士巴利道、廣東道、漆咸道，而柯士甸道西及佐敦道有激進示威者以雜物堵路。尖沙咀警署報案室服務暫停。

【14:10】有人在尖沙咀警署向警徽噴漆。

【14:02】尖沙咀警署有警員舉藍旗，並以大聲公警告示威者。廣東道有示威者用水馬堵路。

【13:52】隊頭行至柯士甸站附近的廣東道，有示威者拉倒馬路上的水馬。警方發布通告指，在場人士現正參與未經批准的集結，屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開。

【13:39】遊行起步，示威者沿彌敦道遊行。

【13:31】梳士巴利道花園一帶已有逾1000人。尖沙咀警署外的彌敦道，有人開始企出馬路，並前往梳士巴利道花園。

【13:18】梳士巴利道花園已擠滿示威者，部分人企出馬路，令現場交通受阻。

反修例示威不絕，民陣發起今日(20日)由尖沙咀梳士巴利花園往高鐵西九龍站的遊行，先是遭警方發出反對通知，之後上訴亦被駁回，惟多名民主派人士隨後以個人名義發起遊行。

及至中午12時半過後，約有500人集結梳士巴利花園起點及附近一帶行人路，擬參與遊行人士大部分身穿黑衣，亦有人戴上口罩，更有人手持港英旗、英國國旗及美國國旗等。防暴警員在現場舉起藍旗警告。