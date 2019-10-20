修例風波：監警會年底發報告　涵蓋721元朗站831太子站事件

修訂《逃犯條例》引發的示威衝突持續逾4個月，警方的執法備受爭議。政府今早(20日)表示，監警會目標在年底發表首階段調查報告，以審視警方針對反修例活動的處理手法。據了解，報告將涵蓋721西鐵元朗站白衣人襲擊事件、831太子站警方執法行動，以及檢視新屋嶺扣留中心內有關人士提出的指控。

對於會否成立獨立調查委員會，政府指現時社會面對的暴力不是政治訴求，連串衝擊及「私了」行為是想摧毀香港，必須用法治手段處理，若監警會報告發表後仍未能平息社會爭議，繼續有好多不信任，政府會再想方法回應，包括審視報告、成立獨立調查委員會或獨立但非法定的委員會。

對於有意見要求重組警隊，政府指近幾個月市民對警隊的信任度是懸崖式下降，希望在事態平靜後，市民再理性思考及客觀分析，警隊或其他機構是否需要改變、增強、與時並進，或與市民拉近距離。

政府重申不能不追究違法和有證據的檢控，但願意在不違法的基礎下，有誠意研究為未成年被捕者提供更好支援。至於會否考慮特赦，政府回應指現階段談特赦恐怕會釋出錯誤訊息，令年輕人以為違法會被赦免。