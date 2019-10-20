每日一片：隧道口急煞之過？　「車手」抽頭被圍攻

事主諷刺私家車在收費亭前收油急煞，不過最終反被網民批評是跟車太貼。(互聯網)

假期司機一向被認為是「馬路炸彈」，不過有時最危險，反而是自命技術了得的「車手」。今早(20日)有司機就上載一條車Cam，拍片司機在通過隧道收費亭時，因前車突然急煞而被迫扭軚閃避，事主企圖在公審對方駕駛態度，未料一眾網民看過片段後，直指事主駕駛時「仲恐怖」。

據車Cam顯示，事發於今早7時50分，事主將片段上載至Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。現場是香港仔隧道向灣仔方向。片段開始，事主駕車向隧道方向行駛，通過自動繳費亭未幾，前面一架私家車為閃避突然切線的的士，於是急煞，事主見狀，眼明手快扭軚至鄰線閃避。事主更在貼文稱：「咩人揸車先會重brake停定讓的士cut線？」，似批評私家車的駕駛態度。

不過網民反應卻不似事主預期，網民並未將焦點放在私家車身上，「的士踩晒入線，唔通仲畀油撞埋去？」質疑事主開車太快且跟車太貼，「你仲恐怖過架私家車」，「咩人先會行自動收費咁快？」又語帶諷刺說：「車手，世界冠軍」、「你手車好辣」。