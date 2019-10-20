港人器官捐贈意識低　逾四成受訪者意向未決

香港人器官捐贈意識低，香港中文大學在今年4至5月期間，以電話訪問1000名18歲以上香港居民，結果顯示在捐贈器官方面，43%受訪者未能決定意向，26%拒絕捐贈。在願意捐贈、但未有登記的受訪者中，有過半數人表示決心不足，反映捐贈器官意願仍低。中大希望市民能透過流動登記站、網上或手機系統，及早登記中央器官捐贈，令急需器官病患者有望重獲新生。

截至今年6月30日，香港共2711人正輪候器官或組織捐贈，單計今年上半年，單肺捐贈僅約2宗，雙肺個案為零宗。中大推算全港約有189萬成年人願意捐贈器官，但目前只有31萬人已經登記中央器官捐贈。

中大醫學院外科學系助理教授張源津表示，肺部移植技術上固然困難重重，但更大的阻力來自港人對器官捐贈的認知不足。國際數字顯示，香港器官捐贈一直落後於其他先進國家，每100萬人中，香港的器官捐贈人數只有6.7人，遠低於美國的33.32人、英國24.52人等等。

57歲的家明，20年前因感冒求醫，及後被醫生確診慢阻肺病，相信是跟長期吸煙有關。他的情況每況愈下，嚴重程度需要輪候換肺，直至2019年的一個晚上，他接到電話，被告知有一個屍體肺部可以移植，手術後挽救他的生命，因此很感謝屍肺捐贈者家人令他能陪伴女兒成長至今。