雲南警中緬邊境連破跨境毒案　繳市值逾2.4億港元冰毒

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。中緬邊境雲南清水河出入境邊防檢查站於9月22日至10月7日期間，先後破獲3宗毒品案，查繳冰毒及冰毒片劑共重逾62公斤，市值約2.4億港元。另警員亦查獲大批鴉片。

上月22日深夜11時許，清水河站南傘分站在S124號界樁附近巡邏時，查獲冰毒片劑19包，淨重逾41公斤。同月27日上午8時許，清水河站芒卡分站執勤民警檢查一輛速遞代收點入境車輛時，從車上運載貨物的夾層中查獲冰毒淨重逾11公斤。另本月7日凌晨1時，警員再於芒卡分站繳獲鴉片52包，淨重超過166公斤。目前，3宗案件已移交相關部門進一步辦理。

今次是過去348日第82宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。