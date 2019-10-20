修例風波：警大埔截兩車檢42支汽油彈等大批武器　拘2名男子

警方O記早前接獲線報，指有人運載大量汽油彈及油漆彈作非法用途，遂作出跟進調查。今日(20日)下午12時30分至2時，探員在大埔露輝路截查一輛的士及一輛七人車，於2車車尾箱內檢獲42支懷疑汽油彈、2把火槍，以及製造油漆彈的原材料，包括16罐油漆、5支松節水及大量口罩、膠手套和生理鹽水、3部對講機及1盒刺穿車胎的釘。行動中，探員拘捕2車司機，分別姓曾（31歲）及姓張（34歲），涉嫌藏有攻擊性武器。2名疑犯報稱任職司機及電腦從業員。

警方表示，今日就九龍遊行發出反對通知書，但警方留意到網上有人號召示威人士到九龍多處地方進行聚集，以進行大肆破壞，警方不排除被捕人士利用的士及私家車掩人耳目，運載大量汽油彈或武器到示威區分發使用，讓暴徒進行破壞。警方將循不同方向進行調查，包括汽油彈及武器的來源、背後是否有組織製造武器及策劃進行暴力行為。

警方續稱，總括過去4個月，暴徒多次利用汽油彈進行縱火，包括向港鐵、銀行及警務人員、甚至警署投擲多枚汽油彈，導致不同程度的身體嚴重受傷和財產破壞。稍後，警方考慮利用其他較嚴重罪行，例如《刑事罪行條例》第62條「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」，疑犯一經定罪，可被判處10年監禁，如有人利用汽油彈縱火，更可被判處終身監禁。希望市民，尤其是青少年切勿以身試法，警方的行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。