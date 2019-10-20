強收棕地欠規劃　經營者斥政府趕盡殺絕　迫遷再迫遷

建屋土地大落後，施政報告提出以《收回土地條例》加快強收新界棕地在內的私人土地，以發展公營房屋，屏山及藍地一帶合共160公頃將成首批被收回的棕地。不過，有在相關棕地作業人士埋怨，2年前知悉政府有意發展洪水橋，特意遷往藍地現址，如今又再面對「迫遷」，批評當局趕盡殺絕，欠缺完整規劃而「亂咁收地」，又指當局聲稱研究多層大廈作安置，但大型吊車根本無從上樓，「係咪諗住起一個大球場咁大既工廈」。

土地供應專責小組去年年底提交最終報告，棕地獲得支持度最高，建議盡快規劃發展，但事隔近1年才在施政報告提出透過行使尚方寶劍、《收回土地條例》發展棕地。消息指，政府會優先檢視當中主要於屏山及藍地的一帶共160公頃的棕地，因較接近現有公路及新市鎮，年底會公布選址，期望5年至6年後可完成土地平整，估計上述棕地作業者最快2023至2024年需遷走。

東網日前巡視屏山及藍地一帶棕地，藍地亦園村內有多幅棕地，鄰近交通主要幹道，許先生2年前由洪水橋遷往藍地，經營維修工程，他對港府強行收地表示憤怒，「踎街囉！收檔囉！點樣搬？工程已經難做，你話唔夠地起屋，我哋亦唔夠地維生」。他指出2年前得悉當局有意收洪水橋棕地用作房屋，當時由洪水橋搬至藍地，但現時再向藍地「埋手」，「即係趕絕我哋」。他又指大型工程車根本無法上樓，質疑當局擬推的多層大廈無法安置相關作業。

發現鄰近元朗公路的屏山洪屋村有不少棕地作業者，包括汽車維修及物流等行業。在洪屋村棕地上經營汽車維修30年的潘先生指約3年前已有政府人員到場視察及紀錄，得知「遲早會收地」，對此感無奈，他表示現時以月租1萬多港元租用近1萬平方呎的棕地，擔心日後如需要搬上多層大廈，呎租升幅恐怕以倍計，「最想係畀返個地方我哋經營，煮到埋黎就食囉，可以做啲咩」。

港府早前委聘的顧問去年底提出建議，在洪水橋及元朗兩區分別闢地24公頃及3.8公頃興建多層大廈以容納汽車相關行業、回收再造業、港口後勤及倉庫等不同棕地作業。其中擬議的元朗福宏街及宏利街的用地建議採用單幢8層高的建築物設計，記者日前到元朗相關用地視察，該地仍是空地一片。

本土研究社成員楊夏至指施政報告提出的措施非善用棕地，該組織估計尚未納入發展區的棕地多達1000公頃，當局提出優先收回160公頃，數量太少，亦非全面棕地政策，「依家不斷有漁農地變成棕地，但政府無措施應對，亦無長遠政策安頓相關作業，人地都要為生，趕走一批只會係另一邊再做過」。