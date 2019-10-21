修例風波：凌晨旺角仍有一批示威者聚集　氣氛一度緊張

【02：15】現場因有零星市民逗留，再有防暴警折返現場，勸喻在場人士及採訪記者返回安全位置，氣氛亦緩和，現場交通亦回復暢通，一批防暴警在場留守，觀察情況。

【01：45】旺角亞皆老街近彌敦道一帶，仍有示威者聚集未肯散去，多輛警車載同數十名防暴警開抵現場布防，警員又亮起強光電筒照向聚集人士，雙方對峙一番後，防暴警在聚集人士的叫囂聲及噓聲中登車離去。

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昨午(20日)再有反修例示威遊行，演變連場衝突。民陣發起尖沙咀梳士巴利花園往高鐵西九龍站的遊行，先是遭警方發出反對通知，之後上訴亦被駁回，惟多名民主派人士隨後以個人名義發起遊行。示威者於遊行期間，再以雜物堵路、並向多個港鐵站及商店投擲燃燒彈、汽油彈縱火，又在多處地點進行破壞。

期間，警方曾出動裝甲車移除路障，水炮車亦多次出動，噴射顏色水柱驅散示威者，有多人「中招」，頓時變「藍人」，包括記者，示威者及市民，尖沙咀清真寺亦遭噴中。接近今日(21日)凌晨時分，仍有一批示威者在現場聚集。

警方強烈譴責暴徒目無法紀的暴力及破壞行為，並重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。