懲教署人手流失響警號　上月引入智能機械人助巡倉

懲教署人手流失問題一直令人關注，過去5年便有367名懲教人員轉投他政府部門。為解決人手問題及令同袍的工作條件得以改善，懲教署上月破天荒從荷蘭引入智能機械人協助「巡倉」，長遠希望發展智慧監獄，包括利用電子手帳點算人數，而在囚人士日後由購買日常用品、投訴亦可「一機搞掂」，大大減輕同事工作量，集中人手加強監管及更新工作。

懲教署署長胡英明接受訪問時表示，該署17年發現人手流失問題響起警號，「請唔到人，亦留唔到人，做咗10年以內嘅人都離開」，以荔枝角收押所為例，活動室只有1名懲教人員看管60名在囚人士，「面對打架場面，都係得你1個。」另一問題是不少懲教院所位置偏遠且位處山上，懲教人員要經常行上行落，「好多同事個膝頭都行到蝕晒」，有見及此，該署下定決心發展智慧監獄。

懲教署16年獲政府撥款3億5千多萬元發展「綜合懲教及更生管理系統」，為發展智慧監獄奠定基礎。胡英明指，該署繼以智慧手帶及閉路電視協助懲教人員工作外，今年破天荒以60萬港元由荷蘭引入智能機械人，並於上月率先在荔枝角收押所試行，機械人會在晚間出現，並已調校靜音，以固定路線巡查囚室，其身上設有四個監測鏡頭，以達致「無死角」效果，並可與在囚人士進行「對話」，以及接收現場環境的聲音，進一步加快處理緊急狀況，令身處控制室懲教人員也可透過顯示屏一目了然。

懲教署亦計劃推出「職員電子手帳」，明年開始分階段在院所進行測試。胡英明指，手帳功能猶如掌上電腦，內裏除了包含監獄條例外，亦是1個在囚人士資料庫，只要觸碰到智慧手環就會得出該在囚人士資料，包括在囚年期等，「以往係要打電話去check」，手帳亦可協助人員點算人數，以防「數漏」。

該署今年底會於大欖女懲教所及東頭懲教所試行「在囚人士自助服務系統」，胡英明指，因在囚人數多，其日用品需求相對亦大，以往人員需要筆錄記下在囚人士需求，往往不勝負荷，該系統會提供小賣認購，並計劃延伸提供其他服務，如訴求申請等。

隨着反修例示威的被捕人數增至逾2600人，胡英明表示，該署會有足夠空間容納在囚及還押人士，亦會靈活調配相關資源，舉例指荔枝角還押所只能容納1400人，以往曾試過「爆棚」至1800人，該署將赤柱監獄部分在囚人士轉到其他院所，將部分還押人士轉往到赤柱監獄以騰出空間。

智慧監獄9大系統:

1.機械人監察系統

2.在囚人士自學平板電腦

3.在囚人士綜合智能通訊系統

4.在囚人士自助服務系統

5.維生指標監察系統

6.移動及位置監察系統

7.影像分析及監察系統

8.職員電子手帳

9.電鎖保安系統