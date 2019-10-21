修例風波：陸委會斥港府自相矛盾　籲務實面對台方請求

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，早前表示願在刑滿出獄後到台灣自首，但被台灣移民署管制入境。針對港府周日（20日）的聲明，台灣陸委會周一（21日）凌晨發聲明回應，質疑港府說法自相矛盾，又批評港府將台灣視為中國一部分，致雙方不能進行司法互助協商。

陸委會質疑，港府宣稱陳同佳「自願自首」，但從宣布的時間點，勸服陳投案的相關人士及其背景，乃至港府的說詞和操作等，均可輕易看出背後有政治力量精心操作；又批評港府一直不回應台方司法請求。陸委會又指，港方表明會積極依法配合，卻又指沒法律與台方進行刑事司法協作，說法自相矛盾。

陸委會認為，港府明知殺人案被告和受害者均是香港居民，卻不思解決方法，意圖規避自身應有的司法管轄權，是為凸顯港人在香港以外的中國大陸地區犯罪，港府沒有任何管轄權，並企圖將台灣納入「一個中國」的政治框架。

陸委會重申，針對殺人案只要港府提出請求，台方會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴，呼籲港府迅速務實面對台方的請求，共同實現司法正義，還給受害人公道。