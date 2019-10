教大玻璃骨男生赴冰島　領略「學習可容許錯誤」

港人經常被指不快樂。教育大學20名學生早前遠赴有「幸福國度」之稱的冰島,探索快樂根源。自小患有俗稱「玻璃骨」的老智航(Andrew)衝破行動不便的障礙,完成20天旅程,他坦言過程中深受當地人不求物質,著重心靈豐足的生活態度所感染,而當地老師鼓勵學生接受錯誤的教學法,亦啟發他立志畢業後成為一位良師。

教大學生事務處在2018/19學年首辦「尋找快樂之旅」,透過正向心理,建立學生正面的人生態度,首批參與活動學生選擇到訪冰島。Andrew現為教大通識教育文學士三年級學生,他與其他團員在四月遠赴冰島,透過參觀、訪談和交流,了解當地人快樂的來源,需以輪椅代的他,在過程中不幸跌倒受傷,但仍然堅持完成行程。

兩個多星期的旅程中,Andrew指最為深刻的是探訪特殊學校,老師一句說話令他感受良多,「好記得當時老師講It is ok to make wrong(錯誤是可以的),佢接納學生犯錯,與主流價值不容許有錯既諗法好不同」。

2008年冰島面臨破產危機,另一團員、教大人類與組織發展文學士四年級學生李露靈(Nicole),到訪當地後發現冰島人民並未因為經濟疲弱而變得消沉,她認為港人較著重金錢與社會地位,冰島人民相對簡單,對人際關係較重視,即使面對陌生人亦樂於表達意見,讓她體會到「快樂應該係自己尋找,唔係人地話畀你聽係咩就咩」。