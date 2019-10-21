修例風波：陳同佳涉在台殺人　港府重申無管轄權

港男陳同佳去年二月涉在台灣殺害女友潘曉穎後返港，礙於港台之間並無移交逃犯協議，港方未能就其涉嫌殺人罪行把陳移交台灣，這是港府提出修訂《逃犯條例》的觸發點之一，惟修例風波卻掀起了逾四個月的暴力衝突，港府早前終宣布會正式撤回修例，但未能做到止暴制亂。陳同佳出獄在即，台方日前指陳可能在港預謀犯案，香港並非沒有管轄權；港府卻重申陳在台涉嫌犯的罪，香港法庭並無管轄權，香港有關當局也不可能將陳續押或向他追訴其涉嫌在台所犯的罪。

陳同佳料最快本月廿三日出獄。港府今年二月提出修訂《逃犯條例》，冀把法例中不可移交至「中國其他部分」的限制移除，而基於陳的刑期，港府自提出建議以來，一直指修例有迫切性，並指七月立法會休會前將是修例大限，然而坊間反修例聲音不絕，今年六月起民間接連出現大規模反修例遊行及警民衝突。

至六月十五日，林鄭終宣布暫緩修例，卻非完全撤回，民憤未有因而止息，令參與遊行的人數再創新高，七月一日更有示威者闖入立法會大樓大肆破壞。七月九日，林鄭再指修例已「壽終正寢」，但亦無助平亂，數月間示威遊行在全港各區開花，延至九月四日，林鄭終正式宣布會把修例撤回，惟衝突仍是未有止息迹象。至今反修例風波已持續超過四個月，港府屢被質疑無力平亂。