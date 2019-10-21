修例風波：法律界批台方拒陳同佳投案純為政治考慮

台灣殺人案疑犯陳同佳雖稱有意在出獄後赴台，惟台灣方面卻已把陳同佳及有份協助他的管浩鳴牧師管制入境，據稱管浩鳴上周曾順利訪台，但他近日再申請入台證時被拒。而據知，管原本是希望在本月內陪同陳赴台投案，不過他昨早曾到西貢的壁屋懲教所，探望仍被囚於該處的陳同佳，並告訴了對方台灣管制他們二人入境，故未能入境台灣。管浩鳴引述當陳同佳聽到這個消息時表示無奈。有法律界人士批評台方的舉動是「純粹政治考慮」。

執業大律師龔靜儀認為，台灣一方面通緝陳同佳，另一方面又不允許其入境，是自相矛盾的做法，「咁不如撤銷個通緝令啦」，又批評台方的舉動沒有任何法律根據，純粹是政治考慮。她批評台灣當局的說法純屬託詞推搪，質疑台灣的總統蔡英文在利用本案，希望香港動亂繼續，以提高其連任總統的勝算。

她指出，香港方面因對陳同佳涉嫌殺人罪行沒有司法管轄權，故只能就洗黑錢罪名控告陳，認為陳完成服刑後，港方就此案已再無事情可做。她續稱，陳同佳願意為殺人案負上責任是好事，台灣當局若希望查明陳犯案是否有預謀，可待陳入境被捕後再問清楚，如有足夠證據就起訴陳，並將其判刑，這是法律層面上較恰當的做法。