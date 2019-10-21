東方日報A1：港府促台方務實接收陳同佳

觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一的台灣殺人案疑犯港人陳同佳遭台灣拒絕入境，或無法自首。港府早前證實陳同佳刑滿出獄後會赴台自首承擔責任，惟台灣移民署已管制陳同佳及勸服陳自首的管浩鳴牧師入境，兩人將不獲發登機證，令自首一事再添變數。台灣大陸委員會重申港府應提供該殺人案在港事證，而非將人送來便卸責不管。有政治學者質疑台當局現階段拒絕陳同佳赴台自首，是為了鞏固台灣的總統蔡英文之選情，又批評港府早期不願與台合作的態度埋下事件惡化的伏線。港府昨晚發聲明強調陳同佳絕非「被自首」，指控港方政治操作是完全失實，又指過去一年四次要求與台部門商議處理陳案件都不獲回覆。

有傳陳同佳將於本周三（23日）刑滿出獄，港府早前證實收到陳願赴台自首的信件，台灣當局上周六（19日）卻發布消息，指移民署已將陳同佳和管浩鳴管制入境，二人在未解除管制前將無法進入台灣境內，相信陳同佳短時間內無法赴台自首。

台方陸委會昨發聲明指出，港府應循司法互助處理，提供本案在港的證據，而非將人送到台灣便卸責不管，因此有必要管制相關人員入境。該會又指港府應透過官方既有渠道正式溝通，而不是在不承諾司法互助的態度下「踢皮球」，不要讓各界質疑港府另有政治盤算或是政治操作。

台灣的前總統馬英九昨發文批評台府做法惡劣，為達政治目的去「自我閹割司法管轄權」，直斥蔡英文用此案做選舉操弄，是罔顧人命的表現，強調台灣應負起懲兇緝惡的責任，為在台被殺害的受害者討回公道。他指，陳同佳自去年犯罪後，台北市士林地檢署已掌握所有罪證，罪證都在台灣，認為當局應讓陳同佳赴台受審，批評陸委會要港府把完整罪證交出，才讓陳入境的說法莫名其妙。

蔡英文競選辦發言人昨晚批評指，面對北京與港府在陳案一連串政治操作，國民黨完全視而不見，反事事站在港府立場發言，做法令人懷疑。

香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌分析，陳赴台自首後，事件必會在當地不斷發酵，有機會影響蔡英文的競逐連任工程，故在港府未提供本案完整資料前，台灣當局不願接手這個「燙手山芋」。他續稱，港府在本案被揭發初期處理手法欠佳，「唔係好理台灣，甚至拒絕佢請求」，令兩地政府留下「牙齒印」，亦影響事件走向。

港府昨晚發聲明回應，否認陳同佳是「被自首」和涉及政治操作，強調指控是完全失實。港方亦未能證實其企圖謀殺，又強調樂意與台方合作，對於無中生有、憑空捏造指所謂調查不足、漠視追訴其殺人罪行的情況，香港有司法管轄權而不應用等，港府表示深切遺憾。

港方亦曾在去年三月派員到台灣與刑警局人員會面及到士林地方檢察署溝通，去年六月至今年三月，更四次透過港台經濟文化合作協進會、台港經濟文化合作策進會等平台共發出四封信件，以交流案件進程。今年三月，港方再透過協、策平台提出願意派代表團到台磋商處理及安排，但沒獲台方回覆。

聲明又指，陳在港的司法程序已結束並即將出獄，本港無相關的疑犯移交條例；台方向陳發出的通緝令仍然有效，促當局務實及積極接收一名自願自首的疑犯。

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