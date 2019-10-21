東方民調：強銷明日大嶼憂變反修例2.0

施政報告提出二百多項新政策措施，以房屋、土地供應為重點，派糖措施包括公共交通費用補貼、N無津貼、在職家庭津貼及綜援租金津貼加碼、學生學習津貼恒常化等。社福界批評扶貧力度仍然不足，無重大政策回應弱勢需求，而立法會建制派及民主派均不收貨，批評未能符合市民期望，有財經專家則擔心，放寬按保隨時激化負資產風險。

施政報告提出多項短、中期房屋支援措施，焦點包括修訂香港按揭證券保險有限公司提供按揭保險計劃的樓價上限，首次置業者欲申請九成按揭，樓價上限由四百萬元提升至八百萬元；而八成按揭貸款的樓價上限則由六百萬元提升至一千萬元，後者包括自用樓換樓按揭。如購買八百萬元單位以九成按揭計算，業主月供接近二萬九千元，即月入至少要五萬七千多元，非一般打工仔能負擔。而新措施未見其利、先見其弊，部分樓盤已即時加價或封盤。

此外，去年施政報告提出「明日大嶼願景」填海造地引來極大反響。在社會氣氛不穩下，政府繼續「硬銷」，將集中於一千公頃的交椅洲人工島，其餘七百公頃至今未有時間表，當局已向立法會財務委員會申請研究撥款，盼能於今個立法年度獲批，有團體憂慮「明日大嶼」撥款闖關財委會，恐變成「反修例2.0」。

新一份施政報告，立法會建制派及民主派均不收貨，建制派議員轟現時市民最期望是恢復社會秩序，但政府無實質及具體回應，在社會福利方面更是「交白卷」。而民主派議員則批評政府仍強推「明日大嶼」是冥頑不靈，火上加油；放寬按保計劃極為兇險，是推年輕人或沒有足夠供樓能力的人接火棒。

政府一方面指經濟恐陷入衰退，另一邊廂放寬按揭成數，以低首期及推高貸款額來令更多人置業，變相增加買家風險。資深財經專家林一鳴稱，過去四個月在政治風暴影響下，樓市已下跌百分之四至五，加上環球經濟前景未明朗，若示威衝突持續，明年樓價將跌逾一成，現時因新政策入市買家立刻會變成負資產苦主。