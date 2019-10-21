東方民調：放寬按揭助上車　憂增負資產

面對社會嚴重撕裂，特首林鄭月娥公布任內第三份施政報告，成為有史以來首位不能在立法會宣讀施政報告的特首，要改以播放預先錄影片段。施政報告大推房屋政策，冀紓緩年輕人上樓壓力，為近日緊張局勢降溫。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者轟施政報告「不合格、不收貨」，憂慮放寬按保計劃造成托市及負資產等反效果，又認為新房策遠水難救近火，無法紓緩住屋問題，而政治問題亦難以單靠房屋解決。

林鄭月娥在反修例風波未平下宣讀新一份施政報告，明言房屋是香港社會目前面對最嚴峻的民生問題，也是部分民怨根源，更以逾半篇幅闡述會推行一系列土地及房屋政策，包括大幅增加資助房屋、加快出售租者置其屋計劃剩餘單位及收地建屋等，更宣布即時放寬按揭保險計劃的樓價上限。但新按保措施成效備受質疑，若香港亂局持續，樓價難逃一跌命運，因新政策而入市的買家隨時淪為負資產苦主，港府圖以「上車」夢息民怨，恐適得其反。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百三十七名十八歲或以上市民，結果顯示，對於施政報告提出放寬首置樓按揭後，即有賣家封盤或加價，四成受訪者擔心反效果，造成托市；三成一憂經濟步入技術性衰退，恐造成負資產。

政府加快推出公營房屋數量，但部分新增居屋單位只屬遠期樓花，又指三年建萬個過渡性房屋單位，三成五受訪者直指無法紓緩基層住屋問題；兩成九轟杯水車薪，遠水不能救近火；一成七受訪者批評假大空，日後無以為繼。

政府動用土地條例收回三類私人土地發展公營房屋，全港近千公頃棕地中優先檢視一百六十公頃，四成一受訪者質疑政府收地手軟，「齋睇唔做」；兩成四憂發展棕地屬空頭支票；一成四就認為作用不大，檢視範圍太細。

施政報告再推極具爭議的「明日大嶼」填海計劃，並鼓勵青年人參與構建人工島，兩成八批評政府仍強推計劃，漠視民意；兩成五擔心禍延幾代，帶來沉重債項；一成二憂做法恐火上加油。

施政報告以房屋為重點，但社福政策更如空白，長者服務資源零回應，三成五批評政府漠視安老工作；兩成四斥措施傾向年輕人，長者無受惠；兩成轟重房屋輕民生。

施政報告對於恢復社會秩序，並無實質及具體回應，四成七受訪者認為，政治問題難單靠房屋解決；兩成六直指施政報告「不合格，不收貨」；一成三形容，未能符合市民期望。

綜觀情況，大部分受訪者不滿新一份施政報告，又形容新房屋及土地發展政策假大空，日後無以為繼，無信心能紓緩住屋問題，而房屋亦不是解決當前政府管治危機的靈丹妙藥。