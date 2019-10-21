探射燈：擺地攤籌旅費　背包客恐墮法網

近年興起「窮遊」，不少年輕背包客一邊旅遊，一邊擺賣籌募旅費，惟在香港，此舉有機會違反旅遊簽證。過往東網曾揭發有外國遊客在旺角及深水埗等鬧市擺賣地攤，出售手工藝品或明信片，聲稱籌募旅費。有旅遊達人指旅客擺賣在不少國家常見，惟各地法例不同，背包客應避免誤墮法網。

即使近日社會動盪，旺角仍有背包客在擺賣手繩，但在其他區已明顯減少。東網曾報道外籍旅客在多區街頭擺賣明信片，亦有一家大小唱歌賣藝，豎起籌募旅費紙牌，獲不少熱心途人送上食物和金錢。

旅遊達人項明生表示，外國經常見到旅客擺賣，惟有關行為在不少國家亦屬違法，但外國執法卻未必嚴厲，致不少旅客習慣到各地包括香港仍然以擺賣幫補旅費。而在香港，受近日社會事件影響，旅客來港人數減少，他指相關情況可能減少，但提醒若有港人想以同樣方式在外籌募旅費，需經深思熟慮，並留意各地法例。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！