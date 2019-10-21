探射燈：街頭表演需申請許可證

行乞以及表演可謂一線之差，2017年有街頭表演藝人因在公共空間演奏樂器，被控以《簡易程序治罪條例》中的「在公共地方中乞取施捨」，入罪後上訴得直。法官在判詞中指出，行乞和表演定義上存有灰色地帶，引起廣泛爭議。立法會議員則指，長遠可為街頭表演者制訂發牌機制，作出監管。

現時在公共地方演唱及奏玩樂器，需要向警務處申領一次性許可證，否則有機會觸犯上述法例，被判監3個月或罰款5000港元。但有關申請需要14個工作天審批，並且不設上訴機制。根據警方數字，2017年只有70宗申請獲批。

立法會議員馬逢國表示，街頭表演是地區文化的一種，但香港人煙稠密，執法者須平衡有關居民和街頭表演者的利益。馬認為當局應作寬鬆規管，讓街頭表演有生存的空間。馬又倡議政府長遠而言制訂發牌機制，以及規定街頭表演的聲量和表演時間。

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