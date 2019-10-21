探射燈：內地丐幫扮人偶　合照屈錢唔畀走

內地丐幫疑趁警方巡邏減少，假日鬧市群起「搵食」。東網記者直擊，中環多人打扮成卡通人物與途人合照，死纏爛打要求付款，該集團安排至少4人換更，每人半小時就賺400港元；中環及旺角亦有殘障乞丐賣唱行乞，以簡體字寫紙牌博同情，亦獲不少人施捨。法律界人士指內地人來港行乞已違反逗留條件，市民捐錢亦即變相助長犯罪行為。

東網記者日前於中環碼頭天橋發現，4名疑似內地人於天橋附近換裝，分別裝扮成卡通熊、卡通兔子及米奇老鼠。4人為聾啞人士，全程以手語溝通，並互相協調於天橋不同位置招徠「生意」。其中3人「變身」過後便於天橋上主動向途人打招呼，1人則在旁把風，不少外籍女傭及一家大小不敵人偶的熱情攻勢，不虞有詐與其合照，事後無一不被要求付錢，高峰時1個人偶半小時內便可邀請到8名市民合照，以每人「最低消費」50港元計算，半小時便賺取400港元。

至下午，附近有食環署職員巡邏，負責「把風」同黨與扮演人偶的同伙交換手勢，眾人迅速離開現場並換裝。兩個小時後待食環署人員離開，即重返現場繼續「開工」至晚上7時，其後乘搭往尖沙咀的渡輪離開。

近日街上警力削弱，丐幫乘機出動。港鐵中環站近環球大廈出口，年約50歲的女士攜着擴音器於街邊演唱，展示失去小腿的左腳以及畸形的右腳掌，並在旁放置供人投錢的膠盒和以簡體中文寫的身世文章。而在旺角亦有2個同樣是傷殘的乞丐，於港鐵旺角站近砵蘭街出口行乞。

執業大律師陸偉雄表示，內地人來港行乞已違反逗留條例，亦涉違反《簡易程序治罪條例》。陸又指，現時不少犯罪集團操縱殘疾人士行乞，給予施捨變相鼓勵他們繼續行乞，故呼籲市民不要助長相關行為。

旅遊界立法會議員姚思榮亦指，鬧市行乞或近年外國遊客透過表演和擺賣等方式在籌旅費，恐對附近居民造成滋擾，亦會影響市容，促入境處和警方多加巡查，以免影響香港的國際形象。

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