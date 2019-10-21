Dr.東：:聯合醫院推語音系統　讓親友查詢病人手術情況

當病人離開手術室或取消手術等，系統可自動向登記人撥打電話作通知。

醫院每日為不同病人進行手術，由於完成手術的時間難料，到場守候的病人親友只能門外苦等，心情難免焦躁難耐。基督教聯合醫院研發一套互動語音系統，讓病人親友經登記後致電系統熱線，即可查詢病人接受手術的最新情況。系統今年3月開始試行，92%使用者表示透過系統隨時得悉病人狀況，焦慮感因而減低。醫院指系統既幫到病人親友，又減輕醫務人員工作量，考慮擴展到九龍東聯網其他醫院，及研究發展網上查詢系統可行性。

16歲男生昊君自小患小耳症，此症屬先天疾病，患者多有弱聽，其外耳細小，耳道較狹窄，可透過多次耳朵整型手術改善情況。「囝囝每次入手術室，企門口嘅我，邊度都唔敢去，好似坐監咁！」昊君的母親指，其子今年四月接受第9次手術，經護士介紹而接觸名為「手術知Phone」的互動語音系統，令她在兒子接受手術期間可隨時隨地透過系統得知其狀況。她笑言，首次使用時就在四小時內打足30次電話查詢其子狀況，焦慮心情因而得以放鬆，「我以往總會在手術室外緊張得來回踱步，擔心得心裏面產生好多幻想，驚囝囝出事，依家就可以鬆一鬆。」

九龍東醫院聯網護理服務科顧問護師（圍手術護理）黃妙雅表示，聯合醫院1年約有15000個病人需接受手術，擔心病人情況的親友以往只能親身到院查詢，焦急地等待結果。該院去年3月決定開發互動語音系統，於現有的手術室管理系統提取病人的即時手術資訊，再透過語音系統發放。黃強調，系統不會增加醫務人員工作量及額外開支，只因發放的資訊源於護士本來就須輸入至手術室管理系統的紀錄。由今年3月試行系統至本月為止，參與的病人親友及照顧者人數已達1081人。醫院於今年3月至4月以問卷及面談方式訪問參與者，發現92%人認同系統有助減低焦慮，96%人認同使用系統會減少親身到訪查詢。

聯合醫院資訊科技部系統經理李嘉慧表示，系統不會透露任何可辨識病人的資料，如名字及證件號碼等，運作與致電留言信箱去收聽留言相似，性質屬自願參與。病人在術前會獲派一組手術密碼，再自行決定將密碼交予兩位親友，親友可透過致電熱線及輸入密碼作登記，繼而打電話收聽語音通知，系統會將輸入的病人密碼，自動對應手術室管理系統的資料，發放病人的實時手術情況，例如得知對方當時己進入或離開手術室等。當病人離開手術室、進入復甦室觀察、或取消手術，系統可自動向登記人撥打電話作通知。

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