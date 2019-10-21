網民熱話：貨車佬巴士站停車　轟女車長「阻路」勁火爆

貨車佬霸佔巴士站停車，又不滿女車長唔肯讓路，最終引發衝突。（互聯網）

違泊仲咁大聲？網上近日流傳一段火藥味十分的短片，一名貨車司機疑違規停泊巴士站，且不滿女車長將巴士停在旁邊上落客，阻礙其離開，以粗口狂轟對方外，又拍片聲稱要投訴對方，場面極為火爆。網民看後怒斥貨車司機無理：「呢啲正XX，淨識蝦女人」。

網民Siu Man Yu在Facebook群組「巴士的事討論區」上載相關短片。事發於前日（19日），現場是長沙灣海盈邨巴士站，貼文指，當時貨車司機「違泊巴士站、阻人上落、仲聲大夾惡蝦女車長」，涉事是一架來往將軍澳及長沙灣的296C巴士。從短片可見，貨車司機由車外鬧到車內，要求女車長出示員工編號，雙方全程互相拍片，貨車司機兇神惡煞說：「你有權攔住我咩？...八婆」司機瘋狂叫囂喝令女車長「褪車」，但女車長似乎絲毫未懼，更當面還擊，「我唔褪，要褪你自己褪」。

雙方爭持不下，貨車司機指女車長襲擊他，車長斷言否認：「呢度咁多人睇到」。司機最終被迫落車，旁邊一名男街坊見狀，亦忍不住怒罵司機：「依家你泊x咗巴士站個位啊！」

貨車司機的行徑惹起眾怒，網民狂轟司機「見女司機就大聲」，有人則留言「結果咪又係貨車佬輸晒，識講粗口就好叻咩」，認為唔係聲大就有用。有網民大讚女車長「做得好」，又建議她「正確做法關車門開車，他會死狗」。

網民有話說：

Kammo Chan：依家個個一機在手，天下我有

Tommy Li：關門開車，直到總站跟住報警話佢坐車唔畀錢

Anthony Chan：鬧人除咗識問候人老母之外有冇其他

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