修例風波：台內部政長質疑　港人殺港人為何香港不審

香港政府近日表示，觸發反修訂風波的台灣殺人案疑犯港人陳同佳，出獄後願到台灣自首，台灣移民署卻事先聲明管制陳與勸服其自首的管浩鳴牧師入境，事件觸發港台政府互相指摘。繼台灣的陸委會周一（21日）凌晨發聲明，批評港府對事件的處理手法是矮化台灣後，台灣的內政部長徐國勇早上受訪再質疑，一名香港人殺了香港人，而被告此刻人在香港，香港為甚麼不審判？

徐國勇上午在立法院受訪時表示，台灣與香港若制訂司法互助協定，相關問題就能解決。就港府聲稱此舉有沒有政治操作的意圖，徐質疑，香港沒有死刑，但是台灣有死刑，陳同佳在香港受審絕對不會被判死刑，在台灣有可能被判死刑，為甚麼要（陳同佳）回來（受審），這違反被告人性。

徐又指出，陳同佳犯案後隨即逃回香港，後因為被害人家屬到台灣，才揭發案件。事發後一個月，陳同佳在香港被逮捕，所有口供都在香港錄取，而港方也不願意提供給台方。徐國勇表示，由於案件疑犯已回到香港，雙方必須要有司法互助的協定，才能根據犯罪地進行審判，但港方不與台方談司法協定，卻說要協商將疑犯送過去。

記者追問是否中港聯手矮化台灣主權？徐國勇表示，這要由陸委會評估，但他再次強調，如果類似事情發生在美國，美國絕對不會將人送到他國審判，如果是台灣人在海外殺了台灣人後逃回台灣，政府也一定會審判，香港的做法怎樣都說不過去。

被問台灣不接受陳同佳返台受審，為何士林地檢署去年曾對其發布通緝，徐國勇解釋，當時案件犯罪地在台灣，台警懷疑陳可能是被告，當然要發布通緝。

此外，台灣的國安局長邱國正亦在立法院表示，港府在此節骨眼有此動作，容易讓人將其與示威問題聯想到一起，且案發後法務部、陸委會均有致函溝通，惟一直未獲港方回應。然而港方一年多後再稱要把人送回台，邱對此表示啟人疑竇，因牽涉到敏感政治問題，當局會妥善評估，尤其注意法律規定。