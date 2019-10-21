遭影射是太監 陳健波反斥郭家麒乞人憎 財會選副主席爆舌戰

「皇帝唔急太監急」的言論惹陳健波不滿。(高嘉業攝)

立法會財務委員會今早(21日)再次舉行特別會議，以選舉副主席。今次競爭比選舉主席更激烈，一共有25人角逐，當中只有爭取連任副主席的金融界陳振英為建制派代表。期間主席陳健波指郭家麒影射自己為太監，反駁指郭家麒乞人憎，雙方一度爆發舌戰。

會議甫開始便進入提名環節，陳振英獲提名後，民主派議員便開始互相提名，最終多達24名民主派成為副主席候選人，之後便進入介紹政綱環節。

議員陳振英表示，主席及副主席都要尊重不同黨派的權利，而今個年度為本屆立法會最後一屆，相信會有更多撥款要處理，若然當選會花更多時間於財會上。

不過議員陳志全指出，財會負責審批撥款，議員需要積極提問，惟財會卻「衰過財仔會」，明明可以決定是否批出撥款但未有盡責任，令政府有惰性及「捱時間」的心態，認為要給予政府壓力。

議員郭家麒則認為，財會需要把關，不讓公帑跌進鹹水海，但最終卻肆無忌憚不斷通過大白象工程，批評主席陳健波做法是「皇帝唔急太監急」，惟有關說法惹來陳健波不滿，批評郭離譜，力斥「有咩理由話人太監」，又指要講出市民心聲，稱郭最乞人憎是市民都知，最終演變成與民主派舌戰。

另外，公務員加薪撥款項目令民主派關注，希望將警隊加薪分拆處理，詢問政府是否已作正式回覆。陳健波指出，一向負責撥款項目的官員已表明不會將警隊抽出。