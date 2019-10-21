麗晶花園兩男涉拍警車辱警　續保釋毋須再宵禁

有示威者8月24日在觀塘遊行，同日九龍灣麗晶花園管業處疑在未有通知住戶情況下更改密碼，更有管理員涉阻撓穿黑衣的住客進入，逾百名住客包圍管業處要求交代。至翌日凌晨警方到場，有居民被指拍打警車及向警員使用侮辱言詞，兩名涉案男子其後各被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪名。案件今(21日)在觀塘法院再提堂，案件押後至12月17日，以讓控方索取進一步法律意見，期間被告續准保釋，毋須再宵禁。

2名男被告依次為報稱從事社福工作的林志興(35歲)，及報稱任職郵政合約員工的凌承宗(26歲)。裁判官應辯方要求取消宵禁令，其餘保釋條件則維持，即保釋金4000港元，期間須遵守包括不得騷擾麗晶花園保安員及不得停留在麗晶花園管業處10米範圍內等條件。

控罪指，2人於8月25日在麗晶花園第19座地下作出擾亂公眾的行為，即拍打警車及使用侮辱言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或相當可能會導致社會安寧破壞。

據悉，2名被告均有參與包圍保安室，保安報警求助，其中一名保安經理更報稱遇襲受傷，現於醫院留醫，有被告涉嫌拍打警車及侮罵警員。