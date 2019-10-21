修例風波：大埔連儂隧道中六生遭劏肚　校長指幸無傷重要器官

反對修訂《逃犯條例》風波引發多宗不同政見人士的衝突，一名大埔救恩書院中六學生，上周六(19日)在港鐵大埔墟站附近派發呼籲遊行的傳單時，遭一名內地男子以利刀割頸及劏肚襲擊。經手術搶救後，目前仍然留醫深切治療部，情況嚴重。救恩書院校長周家駒今天(21日)指，曾到醫院了解學生情況，會為他安排學業支援，又指已發短訊予全校家長交代事件及提醒學生小心人身安全。

周接受東網查詢時指，當日姓熊同學送到醫院後即時接受手術，由於手術時間長，其家人、他及副校長一直在醫院等待。他表示至翌日手術完成，同學家屬向他表示手術很成功，而且沒有傷及重要器官，但傷勢嚴重。由於只有家屬才能進入深切治療部病房，校方透過家長了解情況及表達關注，而同學現時仍然留醫，冀他可早日康復，校方會按情況為他提供補課等支援，以追回進度。

周又透露，校方已向全校家長發短訊交代事件，並呼籲同學遠離危險，注意人身安全。他指，希望同學們明白社會有不同的意見和聲音，要包容和接納。學校已即時啟動危機小組，現時有1至2位同級同學須要協助，校內老師和社工會為學生提供情緒及各方面的協助和支援。該校亦已就事件通知教育局並與該局保持聯絡。