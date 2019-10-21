巴士「刺客」認傷人刑毀等4罪　控方：有關情節或是全球第一宗

被告莫湛深今承認有意圖而企圖傷人及刑事損壞共4罪，還押至11月12日量刑。

去年九巴接連有座位遭人插針或放針，有乘客遭刺臀及刺大腿，其後一名涉及至少3案的無業「刺客」被捕，他疑因不滿九巴「飛站」而作案。被告莫湛深今(21日)在區院承認有意圖而企圖傷人及刑事損壞共4罪，還押至11月12日量刑，期間待索閱其背景、精神及心理報告。

控方指被告屬初犯，並指未能找到與本案同類情節的傷人案件或案例，本案情節或可能是全球第一宗。

案情指被告去年6月27日的下午約4時至7時半曾「巴士遊」，由青衣長安巴士總站登上一輛九巴，期間曾到尖沙咀、油麻地及沙田等，並登上其他三輛九巴，再返回長安巴士總站。

被告曾乘坐的其中兩輛巴士41A及48X，分別在上層左後靠窗的一座位上，有3名乘客坐下時被刺到，隨即發現座位中央有縫紉針垂直插着。而巴士上的閉路電視拍到在有關乘客登上巴士前，被告是唯一曾坐於隔鄰座位的人，並有所動作，以及曾數度換位。

被告在去年7月4日被捕，在警誡下表示「啲巴士成日飛站，咁我咪落針拮啲乘客」。被告及後在警誡會面中，表示本打算到佐敦購物，後改變主意到沙田，到達沙田又改變主意返回長安。警方之後在其家檢獲多支縫紉針。