搭小巴疑遭休班男警長非禮　少女稱胸側被摸兩三次

五旬休班男警長乘搭小巴時，涉嫌「胸襲」非禮坐在他前排的17歲少女，他事後被控一項非禮罪。案件今(21日)在西九龍裁判法院審訊，少女出庭作證，指被告趁她在車上瞌睡時，觸摸她的腋下近胸的部位。

控罪指，54歲被告林忠榕於今年5月3日在一輛駛經荃灣青山公路的小巴上，非禮女事主X。X的供詞透露，事發當晚約11時，X與家人在佐敦區乘搭一輛前往屯門的小巴。X坐在小巴單人座的第1行，她的父母坐在旁邊的雙人座，被告則坐在X身後的座位。

X稱在車上感有睡意，遂在行車途中瞌睡，當時她的身體靠着車窗，頭貼近窗邊的鐵通上。當X感覺有人摸她胸側2至3次，她頓時驚醒並望向身後，與被告對視近1秒。X隨後離座，向父母投訴遭人摸胸。X父親遂質問被告：「做咩摸我女」，而被告不斷重複表示是否有所誤會，更欲乘小巴到站之際，起身下車，惟遭X父親阻礙並報警處理。期間，X聽到被告在電話中說：「我飲醉咗酒，唔知發生咩事。」

控方盤問下，X表示她左腋下2吋、接近乳房的位置被觸摸。整個過程涉及2至3次的觸摸和維持近2至3秒。又不認同被告有酒醉的狀況，因父親質問被告時，被告能清晰地回應，而被告下車的動作，亦不像酒醉的人應有的行為。辨方質問下，X強調，她當時沒有進入「深層睡眠」，只是在瞌睡。