每日一片：催淚彈滿天飛　擊爆私家車玻璃

人在車中坐，彈從天上來？今日(21日)有人在網上上載一段短片，片中直擊一枚催淚彈從天而降，重擊在橋面行駛的一部私家車車尾擋風玻璃，玻璃應聲爆裂，煙霧瀰漫，非常震撼。

今早Facebook群組「HongKong CarCam」轉載有關影片，現場是荔枝角道天橋橋面，相信事發日是昨日(20日)。從車Cam後置鏡頭拍到的短片可見，事發前並無先兆，但橋面交通頗為擠塞，大家都要停車等候，有人甚至落車。突然聽一聲巨響後，私家車尾部玻璃便遭一枚催淚彈「突襲」。所幸催淚彈沒有射入車內，彈落至路邊不停冒煙。事主其後又補上圖片，只見私家車車尾玻璃爆裂，玻璃碎散落一地。

網民看過短片後建議事主向政府索償，有人則替事主難過：「啲煙仲要攻入車度先慘」；也有留言稱「好彩有尾Cam」，否則難以跟進。

執業大律師陸偉雄表示，私家車車主若要向當局索償，首先需證明自己當時並沒有參與示威活動，屬於「無辜的第三者」。此外，事主亦需證明私家車是由警方發出的催淚彈擊中受損。至於相關短片，可作為佐證，另外附近CCTV、獨立人士或事主親眼目擊情況亦可成為證據。據他了解，過往曾有類似索償例子，但未有成功案例。