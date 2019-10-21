全港首間紙包飲品盒回收處理廠成立　每日可處理10噸紙包盒

含纖維、鋁及膠的紙包飲品盒難以回收，有本地回收企業日前獲政府回收基金支持，今日(21日)成立全港首間紙包飲品盒回收處理廠，該廠由上月測試及試運至今已產出逾10噸紙漿。環境局局長黃錦星表示，此項目今起獲環境保護署在全港18區推展的「綠在區區」計劃支持，希望藉此推廣回收紙包盒。

名為「喵坊」的回收紙包飲品盒及制紙漿廠坐落元朗工業邨，面積約2萬平方呎。此廠房可以將紙包飲品盒、紙杯、被食物污染紙張及熱感紙等，製成再造紙漿及膠鋁混合物。特別前者是把原本要送去堆填區的廢物變成可以出口的紙漿，再製造紙品如抹手紙及廁紙等。

成立此廠房的回收企業「資訊機密處理有限公司」執行董事葉文琪表示，預計首2年的投資額高達1000萬港元，廠方每日有能力處理約10噸紙包盒，目前每日回收到約1噸紙包盒，而平均1噸紙包盒最終可產成近750公斤紙漿。

葉指出紙包盒有75%為紙張纖維，25%為塑膠，5%為鋁，導致回收上出現困難。不過公司日前獲回收基金支持，購入能自動分離上述3種成分的新機器，首階段主力回收「無菌紙包裝」如紙包盒，目前與飲品企業合作，於逾75間中小學擺放回收筒；其後會陸續試行發展其他欠回收途徑的紙類產品，例如紙杯。