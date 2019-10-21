隨行物藏多國貨幣　內地男涉當「飛機老鼠」機場落網

笠上黑色頭套的李男由警員押解，被移送檢察院。

一名內地男子今年7月從浙江寧波乘搭起飛機前往澳門，到酒店時發現手機收到600元及一項交易失敗的紀錄，檢查財物始知信用卡和7000元財物被盜。澳門司警調查後拘捕一名內地「飛機老鼠」，指他涉嫌盜竊機上乘客財物及盜刷信用卡後潛逃內地。司警指有人拒絕合作，但警方搜出多國外幣，懷疑有人在飛機上再度行竊。

被捕男子為姓李的38歲內地居民，報稱商人。案情指，司警於7月13日接獲一名內地男子報案，稱懷疑當日乘坐由寧波飛往澳門的航班期間財物被盜，抵達酒店後其手機收到上述交易紀錄，其後發現失去信用卡和財物。

司警接手調查後，鎖定該名李姓內地居民及另一名在逃男子，發現兩人當日犯案後經關閘離澳。其中李男至前日(19日)中午再次經機場入境澳門時被警方截獲，警員在其隨身物品內發現4.1萬港元、1900元人民幣、小量澳門元、美元、歐元、印尼盾及馬來西亞幣等多種外幣，同時搜出3個黑色塑膠袋。

警方相信有人在飛機上偷取乘客財物後，將財物放入膠袋並藏到暗處，待時機成熟將贓物取走落機，並不排除有人於機上再度行竊。司警將上述財物扣押作進一步調查，並控告李男加重盜竊及濫用信用卡罪，送交檢察院偵辦。