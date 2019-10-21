舊友就石棺藏屍案作供　稱屢按首被告要求向財務公司銀行借錢

荃灣工廈石棺藏屍案，3名男子被控一項謀殺罪，案件今(21日)在高院續審，控方傳召首被告曾祥欣的舊友廖健國作供。案發時廖在酒店餐廳任職部長，月入約1.1萬港元，他約於2007年認識「阿T」曾祥欣。廖供稱，2009年他被阿T誘騙向大眾及安信兩間財務公司借貸15萬港元，對方聲稱可幫助他投資，惟借款後3個月，阿T便指投資經理挾帶私逃，借款化為烏有。

廖憶述2010年年尾，阿T再叫他向星展銀行借款20萬港元，阿T並稱有辦法令他還清星展的債務後便不用還舊債，更着他不用理會追數公司的電話，他信以為真，但阿T抽走當中19.2萬港元後，只給他8000港元。廖指自己多番相信阿T，全因他找不到其他朋友處理這些財務事宜，他亦不想讓家人知道其欠債，最終他在父親幫忙下，於2016年才還清欠債。

廖憶述2016年3月初，阿T以「要整啲工作證明」為由，要求他借出工作證，並稱可給他一張11萬港元支票，作為早前投資失利的補償，他遂答應要求，惟阿T聲稱支票於翌月才能兌現，而他未及兌現支票，便收到警方通知需就本案協助調查。他記得2016年3月10日夜晚，阿T致電他要求他借出護照，聲稱是用作在台灣租屋之用，他起初拒絕，惟阿T多番致電煩擾，又承諾給他1000港元車馬費，他因此答應要求，即時搭的士到機場將護照交給對方。他指沒想過護照落到阿T手上，會被用作非法用途。

控方另傳召阿T的舊同學伍健華作供，伍就讀中二時認識阿T，伍在毅進畢業後便投身社會工作。伍供稱，他中五畢業後有一段時間沒跟阿T聯絡，2008年阿T介紹死者張萬里給他認識，之後死者又介紹他到大眾財務任職客戶服務員。2010年，死者告訴他炒賣窩輪可以賺錢，他遂交出5萬給死者炒輪，但翌年他再無法聯絡到死者，5萬港元化為烏有。

伍稱他與阿T及廖健國曾經夾份投資極速約會(Speed dating)生意，並賺到微薄利潤。廖健國為了減輕利息負擔，亦曾到他後來任職的安信財務進行債務重組。

伍在接受辯方盤問期間，透露阿T曾游說他花逾10萬港元修讀美國哈佛大學的學士遙距課程，他傾盡積蓄、變賣紀念鈔票及做兼職得來的收入，才湊夠5萬港元給阿T，惟阿T只給他一本厚厚的會計書本，最終他亦得不到哈佛學位。辯方律師問他為何輕易相信阿T，他答「純粹一個朋友，佢講乜嘢就相信」，他同意辯方所指，阿T確是一名具說服力的人。