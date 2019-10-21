青年涉蒙面非法集結打鬥　准保釋須守宵禁令

有網民上周五(18日)發起多區遊行，期間兩名男子在黃大仙區爭執並出手推撞，一名途人上前試圖制止時亦疑遭襲擊，警方拘捕一名懷疑涉案18歲青年，他被控4項罪名，包括參與非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品、在公眾地方打鬥及普通襲擊，案件今(21日)在觀塘法院提堂。

被告暫毋須答辯，案件押後至12月16日再訊，等候警方進一步調查，包括檢驗被告手機、聯絡相關受害人，同時索取法律意見。期間被告獲准以3000港元保釋，須守宵禁令，不得離港，每周到警署報到一次。

報稱中四學生的18歲被告徐俊傑，被控於10月18日，在秀茂坪牛頭角道297號玉蓮臺地下，參與非法集結；無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即黑色口罩；與一名不知名男子參與非法打鬥；以及襲擊男子吳耀華。

控方反對被告保釋。辯方認為案情簡單，且有涉案人士仍在逃，認為現階段還押對被告不公平。辯方又透露，被告是運動健將，與家人關係良好。裁判官終批准保釋。

據了解，事發於當日下午1時許，一名男子疑在案發地點拍攝在場人士「大頭相」，在場人士遂包圍他，要求對方交出手機不果，期間有人出手施襲，雙方疑互有推撞，一名男子上前制止亦遭襲擊，疑拍攝在場人士的男子及後逃去無蹤。