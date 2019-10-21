涉包圍警總被控煽惑等罪　黃之鋒林朗彥周庭准縮短宵禁時間

香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭涉於今年6月21日，參與包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人、組織或參與未經集結等罪，案件原本押後11月8日再訊，但因辯方提出更改3名被告的宵禁令，故今日(21日)案件在東區法院再訊。主任裁判官錢禮聽畢辯方陳辭後，決定准許3人縮短宵禁令時間，現下令3人在晚上12時至翌早6時守宵禁，其他保釋條件不變。

3人同被控一項煽惑他人明知而參與未經批准的集結，控罪指3人於今年6月21日在金鐘夏慤道非法煽惑該處的人士，在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與或繼續參與一個違反《公安條例》第7條的規定下進行的公眾集會，而該集會是根據公安條例第17A(2)條而屬未經批准集結。

黃另被控一項組織未經批准集結罪，控罪指黃於今年6月21日在香港警察總部正門外組織一個違反《公安條例》第7條的規定下進行的公眾集會，而該集會是根據公安條例第17A(2)條而屬未經批准集結。黃及周亦被控一項明知而參與未經批准集結罪，控罪指2人在今年6月21日於警總外明知而參與未經批准的集結。