聶德權涉公職人員行為失當　政黨促廉署撤查

施政報告上周三(16日)提出放寬按揭貸款樓價上限後，二手樓市成交急增。政制及內地事務局局長聶德權更被揭發於本月2日，向行會秘書處申報其家人購入2個位於深水埗住宅物業樓花，被質疑偷步買樓，令家人受惠於施政報告公布後樓價上升。有政黨今午(21日)到廉政公署舉報聶德權涉嫌違反《公職人員行為失當罪》，要求廉署立案調查並找出真相。

新民主同盟約10人今午到廉政公署，並於門前叫口號「聶德權涉嫌違反公職人員行員失當罪」及「聶德權涉以權謀私」。該黨指，以4天內通知的規定推算，聶的家人最早是在9月中購入新物業，質疑他在施政報告公布涉及樓市重大政策前率先入市。政黨稱，前財政司司長梁錦松在2003年被揭發於預算案公布大幅調高汽車首次登記稅前買車，令他省卻5萬港元稅款，最終梁在同年7月請辭下台。

該黨又指出，聶雖然於事件曝光後聲稱自己未有參與家人樓花交易的決定，亦表示沒有參與今年施政報告房屋政策的討論和制訂，但買樓置業乃重要家庭決定，而且聶作為行政會議成員及問責官員，有很多機會接觸房屋政策相關文件和草稿，令人難以相信他和事件無關係。