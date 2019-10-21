修例風波：示威者昨掟百個汽油彈　警接4宗爆炸品舉報

反修例的示威者昨日(20日)在九龍油尖旺區與警方再度爆發激烈衝突。西九龍總區指揮官卓孝業在例行記者會上表示，示威場面公式化，甚至出現土製炸彈，昨日接到4宗懷疑爆炸品的舉報，亦有100組交通燈受到損壞，大部分集中在油尖旺區。他續指，示威者昨投擲100個汽油彈，主要集中在港鐵，商舖等，昨日共接獲10宗縱火案，以及有7宗刑事毀壞案。

卓批評暴徒任意破壞公共設施和商舖，要以數以萬計的市民埋單，並指有人能夠趁火打劫，原因是暴徒先破壞舖頭。他表示，昨日在九龍區接獲4宗懷疑爆炸品的舉報，其中在一個位於太子道路旁，發現疑似爆炸物品連接着電線，警方需處理暴亂的同時，亦要疏散人群。他批評暴徒利用爆炸品轉移視線，分散警方資源，又指如果常常出現類似情況，令公眾輕率處理，一旦真的是爆炸品，或會造成傷亡。

警察公共關係科總警司謝振中表示，警方自上周五(18日)至昨日共拘捕68人，包括53男15女，年齡介乎15至67歲，涉嫌盜竊、非法集結、身處非法集結使用蒙面物品、刑事毀壞、傷人等。警方昨日使用260發催淚彈、130發橡膠子彈、20發布袋彈及40發海綿彈；在周末行動中有4名警員受傷，包括一名警員昨日在尖沙咀警署執勤時被汽油彈擲中，左手手腕二級燒傷，治療後已出院。

另外，警方使用俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車時，曾把藍色水劑射向尖沙咀的九龍清真寺和聖安德烈堂，引起外界批評。卓孝業在記者會上再次向寺方和穆斯林社群致歉，並感謝寺方和穆斯林對警方的支持，又稱對被射中藍色水劑的教堂、商戶和民居感到抱歉，重申警方並無惡意，無意冒犯任何宗教。

而行動部高級警司汪威遜則指，警方使用水炮車有既定指引及考慮，進行驅散時有機會影響到其他人或建築物，對此表示歉意，但希望公眾明白警方執法時的困難。卓亦反指是先有「暴徒」在當區進行不同違法行動，警方才要到場執法，暴徒更應該向香港人表達歉意，呼籲市民與暴力割席。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指出有關宗教敏感度，他澄清向清真寺發射顏色水炮是為了保護清真寺，亦不是正面射向清真寺，並沒有意圖冒犯伊斯蘭宗教。莫續指，在事件發生後已隨即聯絡穆斯林領袖，更有不少警察更聯絡他表示想進行義務清潔行動，但因當時現場環境尚未許可，故待傍晚才去進行清潔行動。

談及警員服裝問題，他指警方同事均表現尊重，亦只是進入清真寺辦公的地方，所以沒有存在對清真寺任何不尊重的問題。