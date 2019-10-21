申禁令阻公開選民登記冊遭拒　警察員佐級協會上訴明裁決

香港警察隊員佐級協會指擔心選民登記冊會被用作起警察底，提出司法覆核，挑戰選舉事務處將選民個人資料包括姓名及住址同時開放予公眾查閱的安排，更申請禁制令要求禁把選民登記冊開放予公眾，但被法庭拒絕。協會就被拒發禁制令一事提上訴，上訴庭今日(21日)處理，押後至明天(22日)下午4時作出書面判決，在法庭有判決之前，有關選民登記冊都暫不開放讓公眾查閱。

協會一方指，警務人員被起底的風險，會隨着他們的姓名與地址一同被刊在選民登認冊上公開讓公眾查閱而增加。代表協會的律師重申，要選民公開姓名地址才可行使選舉權，是違反《基本法》的安排，而目前更出現特別狀況，是有人可能會利用有關的選民資料，作為用以攻擊警察的政治武器。對比起現時警察要面對自己、家人，及他們的小孩受侮辱霸凌甚至承受人身安全風險，目前公開選民登記冊的安排是毫不合理。

選管會一方回應指，無證據顯示警務人員被「起底」，資料來源是來自選民登記冊，且已有法例阻止任何人拿選民登記資料作選舉以外的用途，違者最高可被處罰款100萬港元及5年監禁，相信對挪用選民登記資料有阻嚇作用。選管會一方強調，公開登記冊目的是確保選舉公開透明及公正，亦有助公眾作出監察。