女傭掌摑虐待兩歲少主囚2個月　官斥被告違反誠信

育有兩名女兒的女傭疑因在家鄉的親友屢次索要金錢，備受壓力下將僱主的兩歲女兒當「出氣袋」，先後多次掌摑女童，又勁搖少主的頭，更將對方推落地並腳踢，事件因女僱主翻看家居的閉路電視影像揭發。女傭今(21日)在屯門法院承認兩項虐兒罪，裁判官直言女童僅受輕傷實屬幸運，判女傭入獄兩個月。

辯方求情稱，34歲被告Ginalyn Dotollo CASTORICO現時單身，育有兩名年幼女兒。她於2016年來港，受聘涉案僱主至今，一直關係良好。至案發時家人兩度向她索取金錢，令她倍感壓力，一時控制不住脾氣，愚蠢下犯案，她願向僱主一家道歉，亦慶幸事主只受瘀傷，傷勢不算嚴重。

案情透露，事主父母均需外出工作，交由被告照顧。至今年9月17日，女僱主隨機翻看家中的閉路電視片段時，發現被告在20分鐘內，曾將事主推落地並踢她，另發現被告早於9月11日亦曾犯案，於是報警拘捕被告，警誡下被告否認故意襲擊事主。

裁判官認為案情太簡略，經翻看涉案閉路電視片段後，發現被告在9月17日第二個犯案日，除了掌摑事主、推她落地和腳踢後，另曾捉着她的頸並搖她的頭，以及扭她的手，直言她只受輕傷只屬幸運，斥被告違反誠信，判被告入獄兩個月。