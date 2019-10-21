港島遊行變衝突16人被控暴動罪　全准保釋12月再訊

8月31日港島區遊行演變成港九爆多場衝突，16人涉嫌在銅鑼灣百德新街、灣仔軒尼詩道和修頓球場等地被捕，被控暴動罪。他們分3案，今(21日)在西九龍裁判法院再訊。全部被告暫毋須答辯，裁判官把案件押至12月10日再訊。至於控方要求被告的守禁足令的申請被拒，大部分被告照原有保釋條件外出，2名被告因工作及家庭原因，獲准離港。

控方申請把案件押後8個星期，稱3案共涉68位證人，需時錄口供、查看閉路電視及就涉案的22瓶燃燒彈作化驗。惟辯方反對，指控方缺乏對被告的實質指控，上次的押後時間內調查毫無進展，考慮到被告在此期間承受嚴苛的保釋條件，認為押後不合理。裁判官終批准押後。

首宗案件涉及年齡由22至48歲的5男3女被告，分別為余德穎、賴德岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴和梁雁彬，控罪指他們涉嫌於8月31日，在灣仔軒尼詩道修頓球場一帶，連同其他人參與暴動。

第二宗案件的被告是18歲學生葉君誠，控罪指他涉嫌於8月31日，在銅鑼灣軒尼詩道一帶，連同其他人參與暴動。

第三件案件涉及年齡由20至39歲的6男1女被告，分別為陳佐豪、金君卿、劉宇軒、郭美均、許智銳、陳子揚和鄒咏霖。控罪指他們涉嫌於8月31日，在銅鑼灣百德新街一帶，連同其他人參與暴動。

辯方作出數項投訴，如被告在遭威逼利誘下錄取口供、被迫佩戴不屬於被告的裝備去拍照、女被告需在毫無遮蔽物及有男警行經的地方如廁。