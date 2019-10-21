修例風波：台法務部提3原則2方案　籲香港審理陳同佳案

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，早前表示願在刑滿出獄後到台灣自首，但被台灣移民署管制入境，惟港台雙方一度就司法管轄權陷入僵持。台灣法務部及陸委會周一（21日）晚召開記者會對外說明立場，法務部長蔡清祥認為案件應由香港優先處理，並提3個原則、2個方案籲港人促請香港負責任。

蔡清祥在記者會中，指港、台兩地均有該案件的司法管轄權，鑑於疑犯及受害人都是香港籍，考量到港人港審，和審判優先性及便利性3個原則，應由香港政府優先審理。另強調台灣從未放棄此案管轄權，願意透過司法互助處理，又會成立小組與港方就司法管轄權磋商。

而陸委會發言人邱垂正當中指出，認為案件應由香港優先處理，而港方操縱送中條列迴避司法互助，未有回應台灣多次提出的司法互助請求，又指台灣以司法互助將送疑犯來台的態度沒有改變，因此沒有拒收問題。

蔡清祥續指，法務部目前研擬兩方案，包括考量到港審優先性與便利性，以及家屬心情，港政府應優先審理該案，台灣的司法部門願意提供相關事證；另就港府是否有司法無管轄權，應由香港法院裁定。若香港裁定無管轄權，台方願與港府討論共同處理，但要在司法互助前提下處理。

惟在記者會前夕，大陸官媒就陳同佳案發表社評，稱香港現今政治動盪之時，陳同佳無論去不去台灣，都難對香港目前的形勢產生影響；但適逢台灣的2020年總統大選在即，台府為從中政治獲利不少，怕陳同佳案出現變化而拒絕接收其赴台。當中包括對影響民進黨選情的任何風險都全力提防，文章批評台府為大選導致刑事案件都不能依法審查，當地政治注定沒甚麼前途，早晚要經歷一場深刻的政治變化。