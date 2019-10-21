施政報告：醫療政策乏善足陳　議員斥政府無承擔

政府上周公布施政報告，各政策局陸續到立法會進行政策簡報會。立法會衞生事務委員會今午(21日)舉行政策簡報會，不少議員對施政報告醫療政策感失望，認為新措施無新意，無法解決社會矛盾。

議員郭家麒認為，醫療衞生政策對大部分輪候住院和門診服務的病人未見任何寸進，又指政府過去曾就精神健康方面提交檢討報告，至今未有作出新承諾。議員柯創盛批評，施政報告的醫療部分乏善足陳，又指市民對專科門診輪候時間長強烈不滿，但政府未見有明確計劃解決。

食物及衞生局局長陳肇始表示，醫療政策一直是在成熟時便推出，因此未必有很多新政策，但過去兩年亦有推出不少工作改善醫療服務。她又指，施政報告最重要是在現屆政府任期內，於18區設立地區康健中心和康健站，並建議於未來3年，撥款6億予未有設立康健中心的11區，資助非政府組織設立過渡性的康健站。

有議員關注在禁蒙面法實施後，市民於流感高峰期時應否配戴口罩，陳回應表示，條例是針對公眾示威集會，與公共衞生無牴觸，政府會在流感高峰期時呼籲市民戴口罩和打針作預防。她又表示，公立醫院非舉行集會的合適場地，擔心會對病人和家屬等人士造成不便和壓力，又指醫管局已提醒醫護人員要對所有病人一視同仁。