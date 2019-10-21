政Whats噏：黎智英赴美唱衰香港　亂噏話暴力示威代表高度團結

香港近日被暴力示威衝突影響，各行各業相當痛苦。被內地官媒轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)就去美國唱衰香港，將近日暴力場面等反修例亂象，形容為兩代人「高度團結」，仲聲稱一國兩制好快就會結束，完全亂噏一通！

漢奸黎喺該活動上不斷唱衰香港，指喺港府建議修訂《逃犯條例》前，中央一直以釋法、取消參選人資格及政治檢控等，奪去港人自由，年輕人過往一直不滿年長一輩嘅抗爭方式，今次年輕人以自己嘅方法爭取，年長一輩亦支持，就係兩代人「高度團結」。唔知漢奸黎係咪完全聽唔到，社會有幾多人大鬧暴力衝突搞亂香港呢？

漢奸黎又話，港人深知反修例風波係「最後一戰」，要抗爭同守護，又提到內地已等唔到50年不變，「一國兩制好快會結束」，港人嘅自由同法治好快會被奪去，擔心香港失去自由後會失去所有嘢。呢啲說話真係亂咁講、噏得出就噏！

漢奸黎竟然話，反修例活動上有示威者揮舞美國旗，係因為香港與美國同樣珍重相同嘅自由價值，希望美方持續關注香港議題，展示道德上嘅支持。竟然公然邀請外國干預香港事務，真係離晒大譜！