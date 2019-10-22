空氣污染水平達至嚴峻或需關注　觀塘區最差

本港空氣污染問題嚴重，有環保體團揀選63個位置監察空氣中的二氧化氮濃度，發現7成7地點的污染水平達到「嚴峻」或「需要關注」級別，以觀塘區情況最差。學校的情況更令人關注，20個收集點有3個呈嚴峻及14個需要關注，長期吸入二氧化氮可能影響兒童肺部發育，更會增加患上肺癌的風險。環團指政府不應避路邊污染問題，學者則批評政府各部門在推動環保政策上各自為政，令環境改善未見成效。

綠色和平今年7月進行「空氣質素公民科學計劃」，在全港63個地點，包括學校、路邊、天橋和公園，安裝共97個二氧化氮樣本收集器收集樣本兩周後送往英國實驗室化驗和分析，並參考政府空氣質素指標二氧化氮年均濃度標準，即每立方米40微克，將研究結果再劃分3級，即嚴重(80微克以上)、需要關注(40至80微克)及可以接受(40微克以下)。

結果顯示，多達47個，即約7成7採樣點屬需要關注或嚴峻級別，以觀塘區的二氧化氮濃度最高，平均每立方米為76.7微克，該區接近東區海底隧道入口的鯉魚門道，採得的二氧化氮平均值更高達每立方米234.3微克；油尖旺的平均每立方米錄得70.1微克，有3個地點屬嚴峻；銅鑼灣及灣仔亦有2個地點屬嚴峻，平均錄得每立方米51.7微克的二氧化氮濃度。

在20個學校採樣點中10個需要關注，3個屬嚴峻水平的分別來自廣東道、加士居道及軒尼詩道。綠色和平指二氧化氮特性是向下沉降，愈貼近地面濃度愈高，對學童影響較大，長遠可能影響兒童肺部發育。而短期會刺激眼睛、鼻、咽喉及呼吸道的黏膜，加劇哮喘病發。

調查亦顯示，有近半公園採樣點的二氧化氮濃度屬需要關注級別；16個路邊採樣點只有一個可以接受。綠色和平項目主任伍漢林指，中大研究指影響香港空氣的二氧化氮有7成均由本地產生，而車輛排放的二氧化氮是路邊空氣污染的根源，促政府採取措施減少二氧化氮排放。

中大職業及環境健康部客座教授黃子惠指，高溫燃燒會產生二氧化氮，主是來自車輛及電廠的廢氣排放，故增加電動車數量，減少燃油排放外，政府亦應從城市設計方面入手，增加建築物之間的距離，減少高溫效應。不過，現時政府部門各自為政，規劃、運輸、環境及衞生部門欠缺協調，最後「已成定局」才找解決方法，並不理想。