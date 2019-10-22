修例風波：毀百交通燈　釀車禍傷人

本周日（20日）尖沙咀往高鐵西九龍站的遊行在警方反對下，仍照常舉行，最終變成多區暴力衝擊；示威者擲燃燒彈、肆意縱火、破壞港鐵站及交通燈等。運輸署表示，單在周日就有一百組交通燈受破壞或干擾，截至昨午四時，尚有四十組待恢復運作，另外昨日於九龍區有兩宗交通意外發生，署方確認附近的交通燈受周日示威活動影響致未能正常運作。

昨午有一名女途人於深水埗荔枝角道、界限街及黃竹街交界路口被車撞到，附近的行人過路燈沒有運作；另外於昨晨，兩輛巴士在亞皆老街與窩打老道交界相撞，造成多人受傷，事發時附近的交通燈同樣未有正常運作，警方正調查事故成因。運輸署表示，受破壞或干擾的交通燈主要在油尖旺區，包括彌敦道、廣東道、旺角道、佐敦道、亞皆老街及窩打老道等。署方預計，維修交通燈的工作需要一段時間才會完成，駕駛人士和過路行人在有關路口時請加倍小心和忍讓，注意安全。

警方於記者會亦提及，示威者廣泛破壞約一百組交通燈，令九龍區交通受影響，巴士服務受阻。警方又提到，暴徒攻擊目標指向西九龍高鐵站等基礎建設，影響旅客出入，前日高鐵站旅客人流明顯減少，只有約一萬四千人次。運輸及房屋局局長陳帆表示，政府與承辦商會全力修復受破壞交通燈，呼籲不要破壞交通設施。

運輸及房屋局局長陳帆昨在電台節目後表示，鐵路系統不斷受攻擊，港鐵有實際需要提早收車修復。對於樂富站周日在未被攻擊而提早關站，更有乘客攝到有警員在月台休息，質疑是否配合警方部署，陳帆指港鐵並非關站，強調如果預期個別車站受攻擊，持有人有責任保障設施不被破壞，不會毫無防禦。

另外，示威活動亦造成多人受傷，醫管局表示，截至昨早七時三十分，前日各區示威活動中有廿七人受傷送院，包括十九男八女，年齡介乎十一至七十三歲，其中在明愛醫院，有三人情況嚴重；另外五人情況穩定，分別在廣華及伊利沙伯醫院留醫，其餘人士已出院。