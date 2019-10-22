修例風波：有人趁火打劫　商舖失值250萬財物

警方指暴徒在近期的暴力示威中，除了攻擊警署，亦會攻擊港鐵站及被視為政見或立場不同的商舖，有商戶反映店舖遭受破壞後，未計維修費，單就財物的損失，涉款已超過二百五十萬元，批評暴徒任意破壞公共設施和商舖，又指有人可以趁火打劫，亦是因先有暴徒作出破壞。

警方昨日形容，暴徒會針對理念不同的店舖作出破壞，有銀行、零食店及中藥店等，店舖的鐵閘被撬開，有人入內搗亂及縱火。有商舖店主點算後發現有手機及電子產品等財物損失逾二百五十萬元，指有關行為可能已干犯爆竊罪行。

而由十月一日起計，警方已錄得廿八宗爆竊案。警方又指，發現有暴徒利用建築地盤內的物資，設置路障或攻擊警務人員，由十月一日起計，已有六宗相關地盤的盜竊案件。

資料顯示，示威者前日在九龍區大肆破壞，沿路破壞多個港鐵站，包括尖沙咀站、柯士甸站、油麻地站及旺角站的出入口，包括縱火；另多間中資銀行、吉野家、優品360亦被破壞，貨品散落一地，中華書局被打爆玻璃及噴漆，小米旗艦店亦被縱火，嚴重焚毀。示威者又破壞交通燈，彌敦道近山東街電箱被縱火，有爆炸聲，多處都有路障起火。

另外，一名隸屬水警總區的警務人員，周日及昨日凌晨在西九龍執勤期間，意外遺失一支警棍、一個護臂、三對手套及兩頂帽子，警方接獲遺失裝備報告後，已立即展開調查及到現場搜尋，暫未有發現，案件列作遺失政府財物，由有關人員所屬單位跟進調查。