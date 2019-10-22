東方日報A1：暴徒恐怖手段升級　製造恐慌消耗警力

於剛過去的周日（20日），九龍區再次變成戰場，多處地方爆發暴力衝突，暴徒連續九小時縱火，又四處放置懷疑爆炸品，單就當日，九龍便呈報四宗可疑物品發現，警方先後在太子及荔枝角進行引爆，並需作出疏散，昨晚元朗暴亂時又有懷疑爆炸品報告，批評暴徒的行為是企圖轉移警方視線，經常出現「詐彈」，亦會令市民掉以輕心，不經意觸碰真炸彈會造成傷亡。警方又指示威活動已變得公式化，貌似和平的遊行過後，就會有蒙面黑衣人破壞縱火，暴力畫面令人非常討厭，亦令市民生活受到極大困擾，出入寸步難行，形容暴徒行為卑劣，「我哋都等緊暴徒向我哋道歉」。

西九龍總區指揮官卓孝業昨在警方例行記者會上指，暴徒近日開始使用懷疑爆炸品，單就前日一日內，在九龍區已有四宗懷疑爆炸品的舉報，其中一個懷疑爆炸品放在一個盒內並可見有電線，令人相信是炸彈，警方在處理示威的同時，亦需要進行疏散及即場引爆等工作，批評暴徒的行為，是企圖利用爆炸品轉移警方視線，同時分散警方資源，又指若經常出現類似情況，公眾或會變得輕率處理，掉以輕心，一旦放置的是真爆炸品，就可能會引致傷亡。

他又指，單在周日當日，已有十宗縱火案，而由十月一日至前日就有逾八十宗，前日刑事毀壞就有七宗，十月內共七百五十二宗，又指暴徒對警方的攻擊愈來愈厲害，並把警務人員視為合理被攻擊的對象，包括使用汽油彈及用彈叉飛磚等，強調是先有暴徒在不同地區作出違法行為，警方才有需要到場執法，又形容暴徒行為卑劣，應向港人致歉，因他們破壞了很多地方，並令很多人生活在恐懼中，「我哋都等緊暴徒向我哋道歉」，又呼籲市民與暴力割席。

另外，消防處副消防總長（總部）陳慶勇就稱，前日與示威及聚眾活動有關火警報告就有七十七宗，港鐵尖沙咀站、旺角站及太子站等出入口有人投擲汽油彈。他又指，因應有關聚眾活動，前日九龍區的召達時間，只有約四成能在六分鐘的服務承諾內到場。

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