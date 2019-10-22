探射燈：認證計劃增前線負擔　病人受害

醫院認證計劃被指加重前線醫護人員的工作量。

公立醫院人手緊張，醫院認證計劃是其中一個加重前線醫護人手負擔的制度。計劃推出9年後，一直備受爭議，醫管局終於去年煞停，並計劃推行以聯網為單位的新認證模式，最快於2020年中推出。

醫護界批評認證計劃令前線員工為取得證書，經常花大量時間處理文書工作，最終影響病人。醫管局於去年10月提前終止與認證機構「澳洲醫療服務標準委員會」的合約，該合約原定至2023年完結。

骨科專科醫生楊鼎基直言，暫停有關計劃有助減輕前線醫生工作量，專注於臨床服務上。他指，澳洲與本港醫療架構有別，盲目追從未必符合本地需要，反而導致醫護人員增加額外工作，卻沒有改善醫療護理質素。

立法會議員郭家麒亦指醫院認證計劃增加前線醫生工作量，變相減少照顧病人的時間，他認為認證計劃只不過是令醫管局「自我感覺良好」，實際上人手不足、病床過密及病人太多等問題仍然存在，而問題癥結是政府撥款太少，要長遠解決公立醫院人手不足，需增撥資源。

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