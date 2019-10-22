探射燈：換半骹技術　修復膝關節更自然

傳統膝關節置換手術牽涉大腿骨、小腿骨、膝蓋骨、前後十字韌帶及半月板，去年醫管局引入局部膝關節置換術技術，保留完好關節，以軟膠取代磨損部分，並模仿天然半月板的郁動，毋須將整個膝關節換掉，令病人感覺更自然。

骨科專科醫生楊鼎基指，有關技術在英國已有40年歷史，惟因本港欠缺市場，故於去年才引入。他表示，半骹與人體膝蓋的功能較貼近，病人換半骹後的滿意度高達97%，較換全骹走動更順暢。他比喻膝蓋為3間劏房，「只處理1間房，好過扑爛晒啲牆換全骹。」

楊又指，由於公院輪候個案未有分為換全骹或半骹，中年患者或要輪候多時才能接受手術，然而50至60歲是病人的「黃金10年」，一旦膝關節在輪候期間惡化，便有機會錯失換半骹的時機。他補充，年紀大的病人一般有其他長期病患，增加手術風險，換半骹將手術創傷性減低。

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