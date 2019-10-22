修例風波：港鐵各線今晚仍維持10時收車 機鐵除外

港鐵今日（22日）清晨表示，經審視復修工作進度，並與相關政府部門進行風險評估後，今天港鐵各線(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動。車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用，請事先聯絡車站職員查詢。

輕鐵：

•輕鐵各路線今天維持行駛

•751線在屯門區不停友愛站

機場快綫：

機場快綫自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務於晚上10時起調整如下：

•來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站

•九龍站、青衣站及博覽館站的機場快綫列車服務暫停

•香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

•九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停

由晚上10時起，機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快綫乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處(地面層)協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

請乘客預早計劃行程，並留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放有關最新車務安排的資訊。