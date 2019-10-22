探射燈：公院換膝關節　等足11年

公立醫院專科排期長一直為人詬病，骨科新症輪候時間近4年，冠絕各專科。曾在公院任職的骨科醫生踢爆，近年骨科大爆離職潮，病人排期更長，有個案由排期見醫生至換骹需時11年，並預言5年後排期將超過20年。有病人在輪候期間跌倒，加劇膝痛，關注團體建議政府提供基層醫療服務，減少病人於輪候期間情況惡化，長遠應增加公私營合作。

截至今年6月底，在骨科輪候全關節置換術的個案共逾2.3萬宗，其中新界西聯網輪候時間長達5年。曾於公立醫院任職多年的骨科專科醫生楊鼎基透露，最長輪候個案等逾11年，因人口老化，至2024年的輪候時間或超過20年。他透露，新界西聯網過去兩年骨科部門爆發離職潮，逾10名醫生離職，當中大部分為專科醫生，資歷由5年至10多年不等，又坦言以往近40%時間花於行政工作，難以兼顧，最終去年轉投私人市場。

病人服務直接受影響。84歲的盧婆婆自5年前起膝痛，在廣華醫院輪候1年多獲見醫生，醫生告知她的膝關節退化，建議進行手術，惟輪候時間長達8年。其後盧婆婆轉向私家醫生求診，並花費14萬港元接受局部膝關節置換手術，現時不靠拐杖亦可走路。

現時骨科門診新症輪候時間最長近4年。吳先生母親現年80歲，輪候骨科多年，期間曾於家中跌倒，惟因年紀大，難以進行手術。62歲的鍾女士透露，由於在私家診所進行磁力共振掃描，並診斷膝關節問題，排期1年多後，將於下月將接受膝關節置換手術，否則輪候時間更長。

70歲的梁伯因痛風引起膝關節疼痛，2015年醫生曾建議他進行手術，拖延至2017年惡化逐開始排期，並於今年7月接受右膝關節置換手術，「醫院打嚟話咁啱有位，如果唔係要排更耐。」

社區組織協會幹事連瑋翹表示，該會接獲的個案中，90%個案輪候時間逾4年，「排幾年先見到骨科醫生，等診斷、手術又要再排。」醫管局雖於早年設立關節置換中心，惟有關需求急升，他建議於輪候期間，透過家居風險評估及利用公私營合作加快輪候時間，並在地區康健中心提供術後復康服務。

醫管局發言人表示，由去年7月至今年6月期間，新界西醫院聯網共進行406宗全關節置換手術。目前新界西聯網矯形及創傷科有6個醫生職位空缺，部門已積極增聘、內部晉升及聘用兼職醫生等為部門增加額外的專科醫生。

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